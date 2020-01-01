Гавриил Гордеев: «Логотип празднования 300-летия Перми будет представлен к 1 сентября» В его разработке поучаствуют жители и нейросеть Поделиться Поделиться Твитнуть

Гавриил Гордеев («Гавр»)

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Бывший участник Comdey Club, координатор рабочей группы по созданию логотипа празднования 300-летия города Перми Гавриил Гордеев («Гавр») заявил сегодня, что итоговый вариант эмблемы будет представлен к 1 сентября. Об этом он сообщил на заседании регионального оргкомитета по подготовке к юбилею.

«Задача — не просто придумать символ, а фирменный стиль для целого комплекса мероприятий по празднованию, — отметил он в записанном видеообращении, поскольку участвовать лично в заседании оргкомитета не смог. — У стиля должна быть своя философия и позиционирование, он должен соответствовать духу праздника. И создать логотип без самих участников праздника невозможно, поэтому мы максимально привлекали жителей к процессу сбора идей».

Он рассказал, что на основе всех предложений будет формировать фирменный стиль. Кроме того, по словам Гордеева, планируется создание рамочной концепции (фрейма), где будут использованы все идеи жителей. Планируется также, что обобщением предложений займётся нейросеть. Гавриил Гордеев подчеркнул, что это будет спецпроектом.

Другой спецпроект — создание NFT-арт-объекта на основе всех присланных работ и достопримечательностей Перми. Как вариант — его можно будет продать на аукционе и направить вырученные средства на социальные инициативы, заявил Гавр. Или оставить в собственности города.

До 3 августа рабочая группа представит свои предложения экспертному совету при региональном оргкомитете.

Директор проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков отметил, что полный брендбук должен быть готов в октябре.

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