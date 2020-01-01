Ксения Айтакова выдвинула свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Коми округу Поделиться Поделиться Твитнуть

Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова сегодня подала документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы по округу №61. Она пока является первым претендентом: её потенциальные конкуренты пока не выдвинулись.

Напомним, партия «Единая Россия» намерена выдвинуть по этому округу депутата Заксобрания Ирину Ивенских, ЛДПР — депутата Чусовской думы Андрея Захарова, эсеры — депутата Березниковской думы Григория Малинина, «Яблоко» — руководителя реготделения Ольгу Колоколову, «Новые люди» — предпринимателя Алексея Овчинникова.

Самовыдвиженцев в этом округе нет. Подать документы на выдвижение можно до 22 июля.

Выборы в Госдуму состоятся 16–19 сентября.

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