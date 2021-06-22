В Прикамье из-за сложной ситуации с коронавирусом ужесточают ограничительные меры Сокращают число посетителей учреждений культуры и переводят МФЦ на работу по записи Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперштаб

Константин Долгановский

Оперштаб Прикамья принял решение усилить меры против распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в указ, который вступает в силу с момента опубликования.

Так, в регионе вводится ограничение числа посетителей кинотеатров, театров, филармонии, концертных залов, домов культуры, цирка: количество зрителей не должно превышать 50% от числа мест в залах. При этом обязательно ношение масок.

Для участия в мероприятиях по организованному активному туризму, таких как сплавы по рекам и т. п., теперь будут допускаться только вакцинированные, лица, представившие отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа, или переболевшие коронавирусом не ранее чем полгода назад.

Все отделения МФЦ с 19 июля переводятся на предоставление услуг по предварительной записи.

Работодателям рекомендовано предусмотреть меры поощрения своих сотрудников за вакцинацию от коронавируса (предоставление дополнительного выходного в день проведения иммунизации и пр.).

Кроме этого, глава региона Дмитрий Махонин поручил министерствам и ведомствам усилить контроль соблюдения масочного режима в транспорте, торговых центрах, магазинах и других местах массового пребывания людей.

Он также дал поручение проработать вопрос о сокращении срока выполнения ПЦР-тестов в лабораториях учреждений минздрава с 48 до 24 часов. Эта мера позволит более оперативно выявлять круг заражённых.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в Пермском крае зарегистрировано 2463 случая COVID-19, выявлено 14 973 контактных лиц — 6,2 на одного больного. Темп прироста по дням увеличился с 0,4 до 0,55, за сегодняшний день он составил 0,57: по этому показателю Прикамье — в лидерах среди регионов в РФ.

13 июня стало известно, что в Пермском крае вводится обязательная вакцинация от COVID-19. Были определены сферы деятельности, где до 15 сентября должно быть привито не менее 60% сотрудников.

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