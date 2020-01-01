Олеся Максименко Временно меняется схема движения по ул. Карпинского в Перми Движение переключится на чётную сторону улицы до 20 октября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

С 17 июля до 20 октября движение на участке ул. Карпинского от ул. Рязанской до ул. Советской Армии будет временно изменено. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, транспортные потоки будут переключены на чётную сторону улицы.

Изменения связаны с ремонтом ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии. Закончить реконструкцию данного участка планируется в текущем году.

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