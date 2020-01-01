В Пермском крае разыскивают 11 пропавших детей Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по июнь 2021 года в полицию Пермского края поступило более тысячи заявлений о пропаже несовершеннолетних. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на полицейское ведомство региона, 819 детей ушли из дома и 278 детей — из государственных воспитательных учреждений. Отмечено, что более половины из пропавших детей уже исчезали ранее.

На данный момент в Прикамье не найдены 11 детей, один из них числится пропавшим без вести ещё с прошлого года.

Начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор Прорубников считает, что основная причина, по которым пропадают несовершеннолетние, — это недостаточное внимание со стороны взрослых. Особое влияние оказывает асоциальный образ жизни родителей, конфликты с ними и со сверстниками.

К поискам несовершеннолетних подключены силы полиции, представители общественности, волонтёры, а также средства массовой информации.

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