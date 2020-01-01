Новый антирекорд по COVID-19 зафиксирован в Пермском крае За сутки коронавирусом заразились 379 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 379 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный максимум в регионе с начала пандемии. 61 человек госпитализирован, 318 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровел 301 пациент, 15 — скончались.

В числе новых инфицированных — 160 пациентов мужского пола, 219 — женского. Среди заболевших — 29 детей, 66 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 137 — от 30 до 49 лет, 78 — от 50 до 64 лет, и 69 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 65 955.

В ковидных отделениях больниц сейчас проходят лечение 2313 человек, 70 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда — 25,8%

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