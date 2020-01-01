Губернатор призвал промышленников помочь системе здравоохранения Врачи должны чувствовать, что они не одни, заявил глава региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 14 июля, на заседании правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал промышленников в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией помочь больницам региона.

«Сейчас, во время роста нагрузки на медорганизации, конечно, помощь им нужна. И она нужна не столько из-за того, что мы не можем сами обеспечить наши больницы всем необходимым. Это необходимо, чтобы врачи, медсёстры и другие работники чувствовали поддержку жителей региона, понимали, что они не одни, — заявил Махонин. — Поэтому хочу обратиться к промышленникам и всем другим компаниям: больницам ваша помощь необходима. Давайте вместе создадим условия, в которых труд медиков в этих сложных условиях будет настолько комфортным, насколько это возможно».

Напомним, число заболевших коронавирусом в Пермском крае начало быстро расти месяц назад. Тогда ежедневно фиксировалось не более ста инфицированных в сутки; по данным за 13 июля, COVID-19 подтверждён уже у 368 человек. Роспотребнадзор оценивает ситуацию с распространением инфекции в регионе как напряжённую.

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