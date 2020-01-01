Департамент земельных отношений с начала года реализовал 45 земельных участков Общая сумма сделок 93,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском департаменте земельных отношений подвели итоги открытых аукционов по аренде земельных участков за первое полугодие 2021 года. Из 63 участков было реализовано 45, в городской бюджет от сделок поступило 93,8 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии.

Большая часть реализованных участков земли была предназначена для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Спрос во втором квартале превысил показатели первого в полтора раза. Увеличение спроса на приобретение земли в департаменте связывают с сезонностью, а также ликвидностью самих земельных участков.

Как отметили в ведомстве, только 12 лотов были реализованы по начальной цене, остальные торговались с превышением стартовой стоимости.

Самый высокий показатель по доходу от реализации земельного участка зафиксирован на аукционе в июне 2021 года. Тогда участок для размещения магазина в Орджоникидзевском районе при начальной цене 1,2 млн руб. был реализован за 3,3 млн руб.

Ближайшие аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков состоятся 22 и 29 июля.

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