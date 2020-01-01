Елена Бардукова На установку валидаторов в общественном транспорте Перми заложили 33,5 млн руб. Оснастить системами бескондукторной оплаты проезда планируется 206 трамваев и автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

«Львёнок»

Пресс-служба губернатора Пермского края

На сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку и установку систем бескондукторной оплаты проезда на транспортные средства МУП «Пермгорэлектротранс». Начальная цена контракта — 33,5 млн руб.

Согласно техзаданию поставщик должен установить валидаторы на 206 трамваев и автобусов Перми. При этом товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, неповреждённым, без дефектов изготовления и готовым к использованию.

Заявки принимаются до 10:00 29 июля. Проведение аукциона намечено на 2 августа, итоги будут подведены 4 августа.

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