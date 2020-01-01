Олеся Максименко COVID-19: новые случаи — в 23 муниципалитетах Пермского края Наибольшее количество заболевших — в Перми, Березниках и Карагайском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, 253 новых случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в краевой столице. По 13 инфицированных — в Березниках и Карагайском округе, 12 заболевших — в Пермском муниципальном районе.

В Кунгуре, Краснокамском и Чернушинском городских округах зафиксировано по девять случаев заболевания, в Соликамском городском округе — восемь, в Верещагинском городском округе и Кунгурском муниципальном районе — по семь, в Сивинском муниципальном округе — шесть.

В число «заражённых» муниципалитетов попали также Лысьвенский городской округ и Ординский муниципальный округ — здесь выявлено по четыре жителя с COVID-19, Александровский муниципальный округ с тремя заболевшими и Добрянский и Ильинский городские округа с двумя.

По одному случаю заболевания выявлено в Губахе, Чайковском, Куединском и Уинском муниципальных округах, Суксунском, Чердынском и Чусовском городских округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.