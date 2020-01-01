Андрей Стрельцов Первый матч «Амкар» проведёт без зрителей Из хороших новостей — в клуб вступил ещё один опытный игрок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перед своим первым официальным матчем «Амкар» объявил две новости. Хорошая заключается в том, что в состав пермского футбольного клуба вошёл ещё один опытный игрок — Евгений Чабанов.

23-летний крайний атакующий полузащитник в своей карьере провёл 70 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. Выступал за «Тамбов» в Премьер-лиге, волгоградский «Ротор» в ФНЛ, а также «Кубань» и «Черноморец» в ПФЛ.

В последнюю минуту пришла новость, что оперативный штаб Пермского края принял решение ограничить количество посетителей матча, который состоится 14 июля, до 500 человек. На стадионе смогут находиться только журналисты, официальные лица, сотрудники клуба и персонал.

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