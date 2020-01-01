Анна Брюханова

Жители Перми назвали набережную Камы главной достопримечательностью

За неё проголосовали 12% респондентов

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Набережная 5

  Константин Долгановский

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, какие достопримечательности своих городов жители считают обязательными к посещению. Пермяки среди городских достопримечательностей особо выделяют  набережную Камы — за неё проголосовали 12% респондентов. 

Каждый десятый отдал голос за сам мегаполис и его инфраструктуру. 

По 9% опрошенных назвали самыми интересными туристическими местами реку Каму и арт-объекты «Пермский медведь»,  «Пермяк — солёные уши» и «Счастье не за горами». 

За Пермский театр оперы и балета проголосовали 8%, у Театра-Театра — только 2% голосов. 

Среди опрошенных 6% выделяют архитектурные памятники Перми, а музей «Хохловка», «Диораму» в Мотовилихе и самих пермяков отметили 5% респондентов. 

4% и 3% голосов соответственно распределились между городскими парками и  Комсомольской площадью с эспланадой. Также 3% достались Пермской художественной галерее. 

Среди достопримечательностей Перми 2% горожан выделяют соборы, церкви и «Башню смерти» — здание краевого УВД. 

Также в числе значимых для города мест упоминались Пермские ворота, Коммунальный мост, Сибирский тракт, библиотека им. Горького и др.

Отметим, что 5% опрошенных считают, что у Перми нет визитной карточки вообще.

Кстати, в целом по стране главным памятным местом россияне назвали Красную площадь — 19% опрошенных. 

8% россиян визитной карточкой России считают озеро Байкал. 

6% голосов — у культурной столицы — Санкт-Петербурга. 

Интересно, что 15% опрошенных уверены, что самое замечательное в России — это её жители, а каждый десятый считает, что россиянам следует гордиться своей природой.

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