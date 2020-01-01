Мария Сыропятова Аукцион по капремонту сквера на ул. Сибирской не вызвал интереса у подрядчиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукцион на капитальный ремонт бульвара Советской Армии на ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Белинского не вызвал интереса у подрядчиков. Согласно протоколу на портале госзакупок на него не было подано ни одной заявки. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 28,5 млн руб.

Согласно техническому заданию на бульваре планируется отремонтировать парапетную стенку, установить малые архитектурные формы, оборудовать детскую спортивно-игровую площадку, обустроить цветники и максимально сохранить существующие насаждения, установить туалетные модули и автобусные остановки. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта и до 30 ноября 2021 года.

Напомним, что в 2019 году был разыгран на аукционе капремонт бульвара им. Советской Армии на участке от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской. Здесь уже произведена замена покрытий и бортового камня дорожно-тропиночной сети, обустроено наружное освещение сквера, установлены малые архитектурные формы и два фонтана, появились детская площадка и модульный туалет. Работы были закончены в ноябре 2020 года.

Тогда же администрация Перми объявила новый аукцион на капитальный ремонт всего бульвара: цена контракта составила 243,4 млн руб. Дата окончания ремонта — 9 января 2022 года. Подрядчик производит замену дорожно-тропиночной сети, реконструкцию фонтанов, ремонт подпорной стены, устройство площадок для отдыха, укладку повреждённого газона и дополнительную высадку кустарников и деревьев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.