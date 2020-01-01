В результате ДТП на Красавинском мосту загорелись два автомобиля Водителям рекомендуется выбирать пути объезда Поделиться Поделиться Твитнуть

ДТП на Красавинском мосту / фото: ЧП ДТП Пермь

Во вторник, 13 июля, около 7 часов утра на Красавинском мосту в Перми произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На полосе в сторону центра города столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, об этом сообщает «Рифей».

О пострадавших в аварии пока не сообщается. Видео ДТП очевидцы публикуют в социальных сетях.

В результате аварии на Красавинском мосту в сторону центра Перми образовалась многокилометровая пробка: транспорт движется только по одной полосе.

К месту ЧП стянуты экстренные службы.

Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

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