В результате ДТП на Красавинском мосту загорелись два автомобиля
Водителям рекомендуется выбирать пути объезда
Во вторник, 13 июля, около 7 часов утра на Красавинском мосту в Перми произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На полосе в сторону центра города столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, об этом сообщает «Рифей».
О пострадавших в аварии пока не сообщается. Видео ДТП очевидцы публикуют в социальных сетях.
В результате аварии на Красавинском мосту в сторону центра Перми образовалась многокилометровая пробка: транспорт движется только по одной полосе.
К месту ЧП стянуты экстренные службы.
Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
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