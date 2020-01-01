Олеся Максименко Спрос на вторичное жильё в Перми вырос в 1,4 раза Средняя цена составляет 64,7 тыс. руб. за за квадратный метр Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным сервиса «Авито Недвижимость», по итогам квартала, спрос на вторичное жильё в России вырос на 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Перми спрос увеличился в 1,4 раза за год, но снизился на 10% за квартал.

При этом в краевой столице количество объявлений о продаже вторичных квартир уменьшилось на 9% за год, но выросло на 7% за квартал. Также, по данным аналитиков, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Перми составляет 64,7 тыс. руб., что выше прошлогодних отметок на 18%, а значений предыдущих трёх месяцев — на 6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.