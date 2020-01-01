Мария Сыропятова Мэрия требует сноса незаконных ограждений парковочных мест в Мотовилихе Собственники объектов не установлены Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми требует добровольного демонтажа 82 металлических столбиков и цепочек, используемых для ограждения парковочных мест. Распоряжение об этом подписано главой администрации Мотовилихинского района Перми.

Согласно документу, все металлические ограждения расположены по адресам: бульвар Гагарина, 105а; ул. Юрша, 1; ул. Целинная, 17; ул. Крупской, 76; ул. Красновишерская, 74; ул. Звонарёва, 4 и 6. При этом ни один из собственников объектов не обнаружен. В администрации Мотовилихинского района считают, что объекты были установлены на муниципальной земле незаконно.

«В случае неисполнения требований администрации района столбики будут демонтированы в принудительном порядке. После демонтажа объекты попадают на площадку временного хранения, хранятся в течение шести месяцев», — пояснили ситуацию в администрации Мотовилихинского района.

Объявления с требованиями о добровольном демонтаже были размещены на самих столбиках. Напомним, ранее администрация Мотовилихинского района Перми выступила с требованиями о добровольном демонтаже 256 металлических гаражей. После сноса порядка 70% таких объектов собственниками самостоятельно в районной администрации приступили к принудительному демонтажу оставшихся гаражей.

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