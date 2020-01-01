Мария Сыропятова В июне в Пермском крае подорожали стройматериалы, товары для школы, авиа- и железнодорожные билеты Стоимость различных санаторно-курортных услуг выросла до 30% Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В июне в Пермском крае существенно выросли цены на обрезные доски (в 1,5 раза), металлочерепицу (в 1,2 раза) и еврошифер (+12,9%). При этом, по данным Пермьстата, другие стройматериалы также выросли в цене от 0,9% до 4,2%.

Стоимость различных санаторно-курортных услуг в Пермском крае выросла от 11,8% до 30%. При этом увеличились цены на авиаперелёты в эконом-классе (+9,5%), а также на четверть прибавили в стоимости билеты в плацкартные вагоны скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования (цены на места в купе упали от 6,5% до 7,5%).

По наблюдению Пермьстата, наметилась тенденция к повышению стоимости товаров, которые обычно родители покупают своим детям для школы. Стоимость ручек, учебников и учебных пособий, фломастеров и школьных тетрадей выросла от 1,1% до 2,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.