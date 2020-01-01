Олеся Максименко В регионах России связисты будут развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE Поделиться Поделиться Твитнуть

Стало известно, что связисты планируют в ближайшие семь лет обновлять телеком-инфраструктуру в регионах. Так, оператор «МегаФон» будет развивать собственную сеть в партнёрстве с Huawei, Nokia и ZTE. Эти компании стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа.

Как рассказали в пресс-службе оператора, выбранное оборудование имеет лучшую энергоэффективность и обладает более высокой производительностью по сравнению с предыдущими поколениями.

Первый масштабный проект стартует в Москве и Московской области уже в этом году. В рамках тендера зафиксированы остальные регионы, в которых «МегаФон» будет работать с каждым поставщиком. С Huawei — в Уральском округе.

«В наших ближайших планах — обновление инфраструктуры в ключевых регионах. Новое современное оборудование даёт нам возможность развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Всё оборудование поддерживает технологии MIMO высоких порядков, в результате чего мы сможем обеспечить 2–5-кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов», — отметил директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.

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