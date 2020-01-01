Мария Сыропятова Мэрия собирается снести два павильона в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

павильоны на ул. Куйбышева

Мария Сыропятова

Администрация Перми планирует приступить к принудительному демонтажу двух павильонов по адресу ул. Куйбышева, 95б. Распоряжение об этом подписано главой Свердловского района.

Оба павильона расположены рядом с БЦ Green Plaza (к их размещению бизнес-центр и его собственники отношения не имеют). Согласно 2ГИС в павильонах расположены кофейня и точка продажи табачных изделий. Ранее собственникам предлагали демонтировать объекты добровольно, но это требование выполнено не было.

Как пояснили в администрации Свердловского района города Перми, оба нестационарных торговых объекта размещены на муниципальной территории самовольно. По данным городских властей, договоры на размещение на ул. Куйбышева, 95б нестационарных торговых объектов, заключённые с департаментом экономики и промышленной политики администрации Перми, отсутствуют.

Кроме того, согласно муниципальной схеме размещения нестационарных торговых объектов ларьки здесь не предусмотрены.

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