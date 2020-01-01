Анна Брюханова Участок трассы Кунгур — Ашап отремонтируют за 16,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае разыграли 16,7 млн руб. на ремонт двух километров автомобильной дороги Кунгур — Ашап. По итогам электронного аукциона его победителем объявлено ООО «ДСК «Магистраль»», подрядчик предложил снизить стоимость контракта на 17% (начальная цена составляла 20,2 млн руб.). Информация об итогах аукциона опубликована на портале госзакупок.

Всего на участие в аукционе было подано четыре заявки, второе место заняло ООО «Дорожник 4» с предложением снизить цену на 16,5%. Третий участник — ООО «СКС» — предложил уменьшить стоимость до 16,7 млн руб. (-7,5%), а ООО «Аракс» — до 16,8 млн руб. (-7%).

Согласно техническому заданию состояние покрытия проезжей части имеет выбоины, колейность, продольные и поперечные трещины. Подрядчик должен устранить дефекты дорожного полотна, отремонтировать обочины.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 30 сентября 2021 года.

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