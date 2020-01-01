Елена Синица «ГАЗ» официально презентовал новую «ГАЗель NN» Продажи начнутся 24 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

«ГАЗ» 24 июня презентовал посетителям автоцентра свой автомобиль «ГАЗель NN». Участники мероприятия в этот же день могли провести оценку новой машины с помощью тест-драйва.

Автомобили «ГАЗель» производятся с 1994 года. За это время в России и мире продано свыше 2 млн автомобилей.

«ГАЗель NN»— это новое поколение автомобилей.«NN» означает «new is now» — «новое сейчас». От своих предшественников новая модель отличается цифровыми решениями, которые направлены на безопасность, эргономику, комфорт и удобство управления.

Уже в базовой комплектации автомобиля вы увидите подушки безопасности, систему курсовой устойчивости и трогания на подъёмах. Более того, в этой модели разработчики позаботились о шумоизоляции и даже датчиках дождя и света.

«Автомобиль от аналогового становится всё более цифровым. Это уже не просто транспортное средство, а современный помощник для наших клиентов и их бизнеса. Он позволит улучшить и вывести на совершенно иной качественный уровень работу автомобильных парков и компаний», — отметил руководитель центра компетенции «ГАЗ» Алексей Шагалов.

Этот автомобиль имеет несколько видов силовых установок: бензиновый двигатель, пропан, метан, дизельный двигатель и даже электрическую установку. «ГАЗель NN» оборудована шестиступенчатой коробкой передач. А новое сцепление рассчитано на работу даже в самых экстремальных условиях.

Обновилась и электронная архитектура автомобиля. По словам директора по послепродажному обслуживанию «ГАЗ» Василия Крымова, впоследствии она позволит перейти даже на беспилотное вождение.

Старт продаж «ГАЗель NN»начнётся уже 24 августа, а пока можно оформить предзаказ. Стоимость автомобиля в базовой комплектации — от 2 млн руб.

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