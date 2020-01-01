В Прикамье создан Совет по развитию государственно-частного партнёрства Он займётся формированием благоприятных условий для реализации проектов ГЧП Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о создании Совета по развитию государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Пермском крае, сообщили в пресс-службе главы региона.

Цель создания органа — «формирование благоприятных условий для реализации проектов ГЧП», работа с компаниями, инвестирующими в строительство разных объектов на территории края, контроль над реализацией проектов в формате ГЧП.

Председателем совещательного органа является губернатор региона. Замами назначены управляющий Пермским головным отделением Сбербанка Константин Подвальный и депутат Заксобрания Павел Черепанов. Секретарь совета — министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. В состав совещательного органа также вошли гендиректор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков, президент ТПП Пермского края Олег Жданов, управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков, вице-премьер краевого правительства Григорий Невоструев, глава краевого минфина Екатерина Тхор и другие.

Согласно документу совет будет собираться не реже одного раза в квартал.

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