В Пермском крае синоптики обещают потепление до +27 градусов Самым жарким днём будет четверг, 15 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

На неделе с 12 по 18 июля на территории Прикамья синоптики пообещали солнечную погоду без осадков, с температурой воздуха днём не выше +25 градусов, однако в середине недели, 15 июля, ожидается потепление до +27 градусов. Прогноз публикует сайт «Метеоролог и я».

С 12 по 14 июля будет дуть северный ветер. По этой причине в ночные часы воздух будет охлаждаться до +8°…+15°. В четверг по северо-западу возможен дождь. В пятницу, 16 июля, дожди и грозы возможны в разных территориях Пермского края.

В выходные, по предварительным данным, есть предпосылки для очередного похолодания.

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