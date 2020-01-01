В Пермском крае за сутки COVID-19 выявлен в 30 территориях В Чернушинском городском округе обнаружено 45 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 30 территориях региона.

Из 357 человек больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 199. Чернушинский городской округ на втором месте по заболеваемости — 45 инфицированных. Замыкает тройку Куединский муниципальный городской округ, там заболели 27 человек.

У 14 прикамцев инфекция диагностирована в Соликамском городском округе , у девяти — в Верещагинском, у восьми — в Осинском.

По шесть жителей с COVID-19 зафиксировано в Карагайском и Пермском муниципальных округах, по пять — в Кунгуре и Нытвенском городском округе.

Всего в крае выявлено 64 844 заболевших.

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