Елена Синица Партия «Яблоко» выдвинула кандидатов в гордуму и краевой парламент Списки возглавляет руководитель реготделения Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 10 июля, реготделение партии «Яблоко» выдвинуло кандидатов в депутаты Пермской городской думы и краевое Заксобрание. Об этом сообщила руководитель реготделения партии Ольга Колоколова в своём личном профиле на Facebook.

Так, списки возглавляют сама Ольга Колоколова, действующий депутат Заксобрания Андрей Бурдин, художественного руководитель музыкальной школы для взрослых «Виртуозы» Елена Плотникова, президент ПРОО «Союз архитекторов Прикамья» Сергей Шамарин.





Напомним, ранее партия определилась с кандидатами в Госдуму

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