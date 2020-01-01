Елена Синица В Прикамье — 357 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели ещё 299 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 357 случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 62 человека лечится в больницах, а 295 — амбулаторно, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 153 пациента мужского пола, 204 — женского. Также среди заболевших 28 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 52 человека, от 30 до 49 лет — 120 человек, 95 в возрасте 50-64 и 62 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 64 844.





В больницах региона сейчас находятся 2246 человек. Из них 60 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровели 299 человек, умерли — 11.

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