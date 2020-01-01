Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» возвращается домой Пермский клуб завершил тренировочный сбор в столичном регионе Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар» провёл четвёртый предсезонный матч. В первых трёх подопечные Рустема Хузина одержали победы. На этот раз успех сопутствовал сопернику.

«Красно-чёрные» уступили в основное время ФК «Тверь» со счётом 1:2. Гол — на счету центрального защитника Дениса Кайкова.





По взаимной договорённости после матча команды пробили серию пенальти. В этом компоненте лучше оказались уральцы. Они победили 5:3. Вратарю Никите Решетняку удалось отразить сразу два удара в свои ворота.





На этом «Амкар» завершил тренировочный сбор в столичном регионе. Команда возвращается в Пермь, где уже 14 июля сыграет свой первый официальный матч в новой истории.





Это будет 1/256 финала Бетсити Кубка России, соперник — ФК «Тюмень».

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