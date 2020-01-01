Елена Синица С 12 июля пермяков вновь ожидает отключение горячей воды Будут проводиться гидравлические испытания Поделиться Поделиться Твитнуть

Начиная с 12 июля в части Свердловского, Индустриального, Орджоникидзевского и Кировского районов планируется отключение горячей воды. Это связано с проведением гидравлический испытаний.

Так, с 12 июля по 23 июля горячую воду отключат по адресам:





— ул. Таганрогская, 7;





— ул. Лобачевского, 26 (1, 3, 5);





— ул. Первомайская, 50;





— ул. Веденеева, 7, 9, 13, 13а, 15, 16;





— ул. Косякова, 1а, 8, 10;





— ул. Волховская, 32, 34а.





С 12 июля по 25 июля горячей воды не будет в домах по адресам:





— ул. Красноармейская, 50, 52, 54, 56а, 58а;





— ул. Пионерская, 12, 15;





— ул. Краснофлотская, 25, 28/1, 28/2, 29, 29а, 30а, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, 65/1;





— ул. В. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82/1, 83, 87, 89, 89а, 93, 93а, 118б, 140, 140а, 143, 145, 147;





— ул. П. Осипенко, 45, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59, 61;





— ул. Седова, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17;





— ул. Белинского, 51а, 53, 57, 59, 61;





— ул. Газеты «Звезда», 73, 75, 79;





— ул. Глеба Успенского, 8, 28;





— ул. Нестерова, 18;





— ул. Елькина, 4а, 6, 7, 8, 8а, 12, 39, 41, 43, 45, 49, 47;





— Комсомольский проспект, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 70а;





— ул. Е. Ярославского, 2, 8, 10, 10а, 10б, 10/1, 10/3, 10/4, 5, 10/6, 10/7, 26;





— ул. Вижайская, 15, 19а;





— ул. Лодыгина, 1, 2, 1а, 3, 3а, 5а, 5, 7, 9, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 47а;





— ул. Сергинская, 7;





— ул. Хлебозаводская, 22;





— ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30;





— ул. Чердынская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;





— ул. Космонавта Леонова, 51.





Также с 12 июля по 26 июля горячей воды не будет:





— ул. 13-я линия, 10а, 10б, 12;





—ул. 10-я линия, 15





Кроме этого, с 14 июля по 27 июля запланировано отключение горячей воды по адресам:





— ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5;





— ул. Академика Вавилова, 4;





— шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114;





— ул. Стахановская, 29, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53;





— ул. Снайперов, 1, 1а, 3;





— ул. Мира, 4, 4а





С 15 июля по 27 июля горячего водоснабжения не будет:





— ул. Б. Хмельницкого, 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 12, 13, 22, 24, 26, 30, 32, 40, 42, 52, 52а, 54, 56, 58, 58б;





— ул. Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;





— ул. Новоржевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;





— ул. Охотников, 1а, 3, 5, 7а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 34;





— ул. Петрозаводская, 8, 10, 15, 17;





— ул. Полтавская, 1, 2, 3а, 5, 7, 8, 9, 10, 33;





— ул. Химградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51;





— ул. Яранская, 2, 4, 8, 10;





— ул. Дубовская, 11, 12, 12а;





— ул. Онежская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;





— ул. Автозаводская, 16, 18, 20;





—ул. Маршала Рыбалко, 17а;





— ул. Федосеева, 22;





— ул. 4-й Пятилетки, 2а





А с 15 июля по 28 июля отключение планируется по адресам:





— ул. Островского, 25, 27, 30, 40, 59, 59/1, 63, 66, 74, 76, 93, 93б, 93в, 93д, 95, 99, 107, 119;





— ул. Белинского, 6, 7, 8, 10, 31;





— ул. Сибирская, 94;





— ул. Красные казармы, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25;





— ул. Артиллерийская, 1;





— ул. Пермская, 3а;





— ул. А. Пушкина, 1, 3, 5, 6;





— ул. Чернышевского, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 23б, 23а, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44;





— ул. Луначарского, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3в, 4;





— ул. Тимирязева, 11, 15, 23;





— ул. М. Горького, 38, 40, 42, 66, 72, 72а;





— ул. Революции, 12, 14, 16, 18;





— ул. Клименко, 3а, 24;





— ул. Екатерининская, 31, 33, 35;





— ул. Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 17, 17а, 27;





— ул. Советской Армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27б, 27в, 27г, 29;





— ул. Мира, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16;





— ул. Баумана, 5, 9, 9а;





— ул. Снайперов, 8;





— ул. Кавалерийская, 15, 17;





— ул. Стахановская, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б;





— ул. Баумана, 1, 5б

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