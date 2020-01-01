Андрей Стрельцов «Звезда-2005» победила в Красноярске Это вторая подряд победа пермской команды в Суперлиге Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

ЖФК «Звезда-2005» провёл матч 15-го тура Суперлиги в Красноярске против ЖФК «Енисей». Команды являются соседями по турнирной таблице. Упорный поединок завершился победой пермской команды.

На 70-й минуте единственный гол забила Наталья Гриб. Итог встречи — 0:1.

После успеха в этом матче «Звезда-2005» догоняет по очкам красноярскую команду. При этом подопечные Елены Сусловой остались на 5-м месте. Следующий поединок в турнире «Звезда-2005» проведёт в Ростове.





Отметим, что это вторая подряд победа пермской команды в Суперлиге после серии неудач. На своём поле в предыдущем туре был обыгран ЖФК «Рязань-ВДВ»

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