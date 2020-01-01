Андрей Стрельцов «Звезда-2005» обыграла ЖФК «Рязань-ВДВ» со счётом 1:0 Пермские футболистки прервали череду поражений в чемпионате России Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

На стадионе «Звезда» в воскресенье, 4 июня, состоялся матч 14-го тура женской Суперлиги чемпионата России по футболу. Пермская «Звезда-2005» принимала женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ».

Игра проходила в непростых погодных условиях. После стартового свистка команды не сыграли, и через шесть минут главный арбитр остановила матч из-за сильного дождя и больших луж на поле. Спустя некоторое время игра была возобновлена и поединок был доигран до конца, несмотря на вновь начавшийся ливень.

Автором единственного забитого мяча в ворота «Рязань-ВДВ» стала полузащитница ФК «Звезда-2005» Валерия Белая. Пермячки выиграли со счётом 1:0.

Напомним, до этой победы пермская команда дважды крупно уступила в турнире столичным клубам ЦСКА и «Локомотив». «Звезда-2005» продолжает занимать пятое место в турнирной таблице и следующий матч проведёт 17 июля на выезде против красноярского «Енисея».

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