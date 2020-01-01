Елена Синица Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 27 муниципалитетах края Большинство из них — в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 27 территориях Пермского края.

Так, в Перми коронавирусом заболели 186 человек, в Березниках — 28, в Чайковском — 26.





Ещё 14 заражённых человек — в Пермском муниципальном районе. А в Кудымкаре и Уинском муниципальном округе выявили по 12 заражённых.





В Краснокамском и Чернушинском городских округах — по девять случаев заражения, в Лысьвенском, Соликамском, Добрянском и Осинском городских округах — по восемь.





В Кишертском муниципальном округе — шесть инфицированных жителей, в Чусовском городском округе и Кунгуре — по три, в Кизеле и Верещагинском городском округе — по два.





По одному случаю заражения — в Губахе, Суксунском, Гремячинском, Октябрьском, Кунгурском, Бардымском, Юсьвинском, Еловском, Карагайском и Ординском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.