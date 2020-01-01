СУ СКР возбудило дело против жителя Перми, утопившего в реке дочь Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении пермяка 1985 года рождения, который подозревается в причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, вблизи деревни Ния Карагайского района подозреваемый со своей супругой и 7-летней дочерью отдыхал на берегу реки Обвы. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, занёс свою дочь в реку и отпустил на глубине, превышающей рост ребёнка. Девочка стала тонуть, и отец не смог её спасти, ребёнок утонул.

ЧП произошло 28 июня. Вскоре подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

В Пермском крае из-за жаркой погоды и нарушения правил безопасности зафиксирован всплеск происшествий на воде с гибелью людей. Как сообщили в минтербезе, только в июне утонули более 20 человек. С начала купального сезона в Пермском крае произошло 11 несчастных случаев на воде с несовершеннолетними детьми и подростками. Последнее ЧП случилось вечером 9 июля в Перми в районе КамГЭС, где погибла 13-летняя девочка.

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