В Пермском крае выявлено 354 новых случая заражения COVID-19 Среди заболевших 52 ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 354 новых случая заражения COVID-19: 77 человек госпитализированы, 277 проходят амбулаторное лечение. Выздоровел 301 пациент.

В числе новых инфицированных — 153 пациента мужского пола, 201 — женского. Среди заболевших 52 ребёнка, 49 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 106 в возрасте от 30 до 49 лет, 67 от 50 до 64 лет и 80 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 64 487.

В ковидных отделениях больниц края проходят лечение 2267 пациентов, 62 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от развёрнутого составляет 21,3%.









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