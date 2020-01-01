Мария Сыропятова Мэрия Перми отремонтирует помещения для центра гигиены и эпидемиологии за 1,7 млн руб. Аукцион запланирован на 13 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Боровая, 20 / Фото: domofoto.ru

Ремонт помещений на ул. Якуба Коласа, 10 для переезда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» обойдётся городскому бюджету в 1,7 млн руб. Данные об этом опубликованы на портале госзакупок.

Согласно техзаданию в здании должен быть проведён текущий ремонт кабинетов, коридоров и туалета. Аукцион запланирован на 13 июля.

Напомним, что Пермское управление Росимущества договорилось с мэрией Перми о переезде ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с ул. Боровой, 20 на ул. Якуба Коласа, 10.

Здание на ул. Боровой, 20 освобождается по программе переселения из аварийного жилищного фонда. При этом взамен 530 кв. м на ул. Боровой «Центр гигиены и эпидемиологии» получает помещения в цокольном этаже дома на ул. Якоба Коласа, 10 площадью вдвое меньше — 216,5 кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.