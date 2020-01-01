Мария Сыропятова Росимущество судится с мэрией Перми из-за помещений центра гигиены и эпидемиологии Поделиться Поделиться Твитнуть

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае подало иск о передаче в собственность помещения для филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В мэрии пояснили, что прежние помещения учреждения находились в цоколе по адресу ул. Боровая, 20 в собственности Российской Федерации. Согласно региональной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, это здание расселяется. При этом стороны уже находятся в процессе обсуждения условий мирового соглашения, по которому ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» могут быть переданы другие помещения.

В центре гигиены эту информацию подтвердили, уточнив, что взамен 530 кв. м на ул. Боровой предлагаются помещения в центре Перми, в цокольном этаже дома на ул. Якоба Коласа, 10, общей площадью 220 кв. м. В учреждении пока думают над предложением мэрии.

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