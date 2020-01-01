Анна Брюханова Определение подрядчика на реставрацию здания приёмной президента РФ приостановили из-за жалобы Поделиться Поделиться Твитнуть

Приёмная президента РФ в Пермском крае

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Приостановлен процесс определения поставщика на выполнение реставрационных работ в здании на ул. Советская, 64 в Перми. Жалоба в краевое УФАС поступила 2 июля от ООО «Вектор».

Заявитель считает, что заказчик ограничивает конкуренцию, необоснованно включив в перечень требование о наличии у участников аукциона опыта в выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия.

Напомним, в Перми собираются разыграть 9 млн руб. на выполнение работ по реставрации фасада здания на ул. Советской, 64 — объекта культурного наследия «Пассаж торговый №2 Чёрного рынка».

Заказчиком выступило ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

В документации отмечено, что фасад здания имеет дефекты, среди которых загрязнения, разрушение кирпичной кладки, отслаивание окрасочного слоя, граффити и другие. Подрядчик должен будет провести комплексные научные исследования, подготовить эскиз проекта, разработать проектную документацию и выполнить ряд работ по реставрации здания: ремонт кирпичной кладки и участков отслоения штукатурки, полную покраску фасада, переборку крылец и ступенек здания, монтаж козырьков, водосточных труб и снегозадержателей, расширение арочного проёма, замену окон пристроя и другие.

Сейчас в здании по адресу ул. Советская, 64 расположены приёмная президента РФ, Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, министерство по молодёжной политике и туризму Пермского края, Общественная палата Пермского края, а также уполномоченный по правам человека в Пермском крае и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае.





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