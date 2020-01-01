Андрей Стрельцов В «Звезде» будет выступать игрок из ЦСКА Пермский клуб взял в аренду футболиста молодёжного состава армейцев Поделиться Поделиться Твитнуть

19-летний защитник из дубля ЦСКА Вадим Конюхов будет в новом сезоне выступать за «Звезду». Как сообщает пресс-служба клуба, с новичком уже заключён контракт, и в ближайшее время он приступит к тренировкам в пермской команде.

Известно, что Конюхов стал заниматься футболом в Нижнем Новгороде. С 10 лет попал в поле зрения ЦСКА и в 2015 году переехал столицу, был зачислен в школу ЦСКА. Последние три сезона футболист провёл в молодёжном составе армейцев. В молодёжном первенстве сезона-2020/2021 за свою команду провёл 22 игры (1891 минута), забил 1 гол.

Неоднократно вызывался в состав молодёжных сборных России (U-17, U-18).

В июне провёл тренировочный сбор вместе с основной командой ЦСКА.

В «Звезде» будет выступать на правах аренды на один сезон.

Напомним, что пермская команда провела два контрольных поединка и в обоих уступила соперникам: ФК «Зенит-Ижевск» со счётом 0:1 и ФК «Тюмень» — 0:3.





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