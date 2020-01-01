Андрей Стрельцов «Звезда» формирует состав и проводит контрольные игры Пермский футбольный клуб провёл два матча на выезде и объявил о возвращении своего футболиста Поделиться Поделиться Твитнуть

24-летний полузащитник Даниил Зуев после просмотра в столичном «Велесе» решил вернуться в родной клуб. Как сообщает пресс-служба клуба, с игроком заключено новое соглашение.

Напомним, после окончания сезона-2020/2021 у футболиста закончился срок контракта с пермским клубом, и он принял решение покинуть коллектив. Он, правда, не принимал участия в двух контрольных матчах, которые провела пермская команда на этой неделе.

В первом из них «Звезда» на выезде проиграла ФК «Зенит-Ижевск» со счётом 0:1. Единственный гол хозяева поля забили на 6-й минуте. На 64-й минуте Андрей Секретов не реализовал пенальти. А во втором выезде «Звезда» проиграла команде ФК «Тюмень» — 0:3.

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