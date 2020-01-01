Елена Синица
В Прикамье коронавирусом заразились ещё 348 жителей
В их числе 60 детей
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 348 случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 46 человек лечатся в больницах, 302 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных — 143 пациента мужского пола, 205 — женского. Также среди заболевших 60 детей.
В возрасте от 15 до 29 лет заболели 54 человека, от 30 до 49 лет — 105 человек, 78 — в возрасте 50–64, и 51 человек — старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
С начала пандемии общее число случаев заражения в крае достигло 64 133.
Сейчас в больницах края находятся 2221 человек. Из них 63 подключены к аппаратам ИВЛ.
За эти же сутки выздоровели 313 человек, умерли 13.
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