Елена Синица В Прикамье коронавирусом заразились ещё 348 жителей В их числе 60 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 348 случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 46 человек лечатся в больницах, 302 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 143 пациента мужского пола, 205 — женского. Также среди заболевших 60 детей.

В возрасте от 15 до 29 лет заболели 54 человека, от 30 до 49 лет — 105 человек, 78 — в возрасте 50–64, и 51 человек — старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц также определён.

С начала пандемии общее число случаев заражения в крае достигло 64 133.

Сейчас в больницах края находятся 2221 человек. Из них 63 подключены к аппаратам ИВЛ.

За эти же сутки выздоровели 313 человек, умерли 13.

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