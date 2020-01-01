Елена Синица Дмитрий Махонин попросил Федерацию помочь с ремонтом трассы Пермь — Уфа По его мнению, это позволит динамичнее развивать регионы Поделиться Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил президента РФ Владимира Путина о выделении средств на ремонт трассы Пермь — Уфа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Есть небольшая просьба. Мы проработали с руководством Башкирии вопрос о том, что трасса Пермь — Уфа, которая соединяет край и республику, нуждается в приведении в нормативное состояние, — сказал Махонин. — Это позволило бы нам динамичнее развивать наши регионы. Если эта инициатива будет поддержана, мы будем признательны».

На что президент ответил кратко: «Посмотрим обязательно».

Отметим, автодорога Пермь — Уфа станет ещё одним входом в новую трассу М-12.

Сейчас обсуждается передача этой автодороги в федеральную собственность.

Напомним, в Пермском крае создана специальная рабочая группа, которая будет сопровождать проектирование и строительство трассы М-12.

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