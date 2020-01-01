В выходные в Пермском крае ожидается похолодание Температура в ночные часы упадёт до восьми градусов тепла Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В выходные в Пермском крае температура воздуха понизится на 5–7 градусов, пройдут грозы и дожди, об этом сообщает сайт «Метеоролог и я».

В субботу, 10 июля, в Перми ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +16°...+18°C, днём воздух прогреется до +26°...+28°C. В крае в отдельных районах ожидаются грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 16 м/с.

В воскресенье, 11 июля, будет холоднее, чем в субботу. В Перми днём температура воздуха +22°...+24°C. Осадков не ожидается. В крае в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +13°...+18°C (по северу +8°...+13°C), днём воздух прогреется до +20°...+25°C.

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