Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью в контрольном матче После двух побед в первых матчах пермский клуб разошёлся миром с ФК «Томь» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Третий матч, готовясь к новому сезону, провёл в Москве «Амкар». Нулевая ничья стала итогом противостояния с ФК «Томь». Ранее пермская команда сумела одержать две победы.

Также пресс-служба клуба сообщила о подписании двух игроков: 22-летнего полузащитника Ивана Иванченко и 16-летнего Александра Сафонова.

Иван Иванченко начинал свой путь в футболе в Тольятти, выступал за ФК «Анжи» из Махачкалы. Также успел поиграть в ФНЛ — за «Армавир», и в ПФЛ — за «Родину», откуда и перешёл в состав «красно-чёрных».

Александр Сафонов — уроженец Перми, но первые серьёзные шаги в футболе делал на полях Краснодара.

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