Президент России разрешил возобновить полёты на курорты Египта Авиасообщение было прервано после теракта в 2015 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полётов на курорты Египта. Таким образом, авиакомпании теперь смогут отправлять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Также снимаются рекомендации для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров на египетские курорты.

Регулярные рейсы в Каир начали возобновляться с 2018 года, прямые перелёты в столицу Египта появились в расписании пермского аэропорта в 2021 году.

Напомним, полёты в африканское государство были приостановлены с ноября 2015 года. Это произошло после авиакатастрофы российского самолёта, летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».

Аэропорты курортов решено открыть для российских туристов после неоднократных инспекций делегаций специалистов РФ по авиабезопасности.

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