Из Перми успешно вылетел первый прямой рейс в Каир Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

16 мая в 18:13 из Международного аэропорта Пермь успешно вылетел первый рейс по маршруту Пермь — Каир. Boeing 757-28A авиакомпании Royal Flight прибудет в точку назначения в 20:00 по местному времени.

Напомним, первый рейс до Каира из Перми должен был состояться 13 мая, но позже был перенесён на 16 мая.

Авиакомпания Royal Flight планирует осуществлять полётную программу в Каир до 1 июля 2021 года, с частотой один рейс в неделю. Полёты будут осуществляться на самолётах Boeing-757 по воскресеньям.

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