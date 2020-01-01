Первый рейс до Каира из Перми отложен на 16 мая Туроператоры знали, что перенос перелёта будет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Первый рейс по маршруту Пермь — Каир перенесён с 13 мая на 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Информация о первом рейсе 13 мая авиакомпании Royal Flight из Перми в столицу Египта появилась в расписании пермского аэропорта ещё 28 апреля, однако несколько часов назад рейс исчез с сайта Большого Савино.

Как пояснили в пресс-службе международного аэропорта «Пермь», авиакомпания перенесла вылет на 16 мая.

Как стало известно «Новому компаньону», туроператоры со старта продаж туров с прямым перелётом предлагали пермским туристам путёвки в Египет с вылетом именно с 16 мая и затруднились пояснить, почему в расписании пермского аэропорта рейс стоит на 13-е число.

Тогда в аэропорту не смогли прокомментировать возможный перенос рейса, сообщив, что никаких уведомлений на этот счёт от авиакомпании у них нет, но перевозчик может объявить об изменении даты в любой момент, даже в день вылета.

Напомним, авиакомпания Royal Flight планирует осуществлять полётную программу в Каир до 1 июля 2021 года, с частотой один день в неделю.

Полёты будут осуществляться на самолётах Boeing-757.

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