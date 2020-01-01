Профессора пермского вуза обвиняют в хищении бюджетных средств В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю задержали профессора одного из пермских вузов и директора общества с ограниченной ответственностью. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, об этом сообщила ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу полицейского главка.

Как выяснили следователи, в 2018 году одному из вузов Перми выделили 3,6 млн руб. для проведения курсов повышения квалификации педагогов. Следствие установило, что заведующий одной из кафедр заключил пять фиктивных договоров на оказание услуг с организацией, которая не занимается образовательной деятельностью. Общий ущерб составил 1,8 млн руб.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.





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