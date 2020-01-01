Елена Синица Пять пермских вузов вошли в Национальный рейтинг университетов — 2021 Лидирует среди них Пермский политех Поделиться Поделиться Твитнуть

Группа «Интерфакс» представила XII ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2021 год. В него вошли пять пермских вузов.

Так, Пермский политех занял 51-ю строчку рейтинга, набрав 444 балла (из 1 тыс. возможных).





ПГНИУ набрал 438 баллов и разместился на 54-м месте.





Пермский медуниверситет им. Е. А. Вагнера делит 149-е–151-е места. Вуз набрал 346 баллов.





Также в рейтинге есть и педагогический университет. Он занял 285-е место, набрав 295 баллов.





ПГФА заняла 333-е место. Академия набрала 246 баллов.





Оценка вузов проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Минобра РФ.





Также используются данные из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».





Оценка производится по шести параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство.

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