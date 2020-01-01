За квартал спрос на квартиры в новостройках Перми сократился на 29% На это повлияло повышение цен на первичное жильё Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам II квартала 2021 года, средняя стоимость квартиры в Перми превысила отметки первых трёх месяцев года на 4%. Ранее цена 1 кв. м составляла 78 183 руб. Это привело к снижению покупательского спроса на первичное жильё. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».

За последние три месяца (II кв. 2021 года к I кв. 2020 года) спрос на квартиры в новостройках страны уменьшился на 15%.





В Перми спрос на первичное жильё сократился на 29% за квартал и на 19% за год. В целом покупательский бум снизился.





«В июне, судя по пользовательской активности, покупатели старались успеть приобрести жильё на старых условиях, что привело к снижению спроса в последние дни месяца и первые дни июля вплоть до -20%», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости».





По его словам, весьма вероятно, что в течение июля и августа значения потребительского интереса «отскочат назад, в том числе благодаря сезонному росту».





Прошлогодний ажиотаж привёл и к сокращению предложения. Количество объявлений о продаже новых квартир сократилось на 3% по стране. В Перми за последний год предложение на рынке новостроек уменьшилось на 40%.





Самыми востребованными на рынке недвижимости по-прежнему остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.





А вот спрос на студии вырос на 9% по сравнению с прошлым годом.





Кроме того, прослеживается динамика в сегменте помещений свободной планировки: за год спрос вырос на 38%.





По мнению экспертов, это связано с тем, что теперь покупатель сам решает, как организовать пространство новой квартиры.

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