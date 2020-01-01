Елена Синица В Прикамье зарегистрировано 354 новых случая заражения COVID-19 За сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 354 новых случая заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Из новых заболевших 54 человека лечатся в больницах, а 300 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 151 пациент мужского пола, 203 — женского. Также среди заболевших — 27 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 54 человека, от 30 до 49 лет — 147 человек, 69 — в возрасте 50–64 лет и 57 человек старше 65 лет.





С начала пандемии общее число инфицированных в крае достигло 63 785.





В больницах края сейчас находятся 2159 человек. Из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровели 302 человека, а умерли 11.

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