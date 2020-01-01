Елена Синица В Прикамье прибыль организаций выросла в 5,3 раза За январь — апрель 2021 года их сальдированный финансовый результат составил 95,3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За период с января по апрель 2021 года организации края вышли на положительный сальдированный финансовый результат в размере 95,3 млрд руб. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель вырос в 5,3 раза. Об этом сообщает Пермьстат.

В ведомстве отмечают, что в статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации, бюджетные учреждения и организации с численностью до 15 человек.





При этом 69,4% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 102,6 млрд руб. Это в 2,2 раза выше по сравнению с этим же периодом 2020 года.





Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 75,1% и составила 7,4 млрд руб.





С начала года организации промпроизводства получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 89,2 млрд руб.





Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период составила 68,7%. А сумма прибыли, полученная ими, составила 93,4 млрд руб. Это в 2,4 раза выше аналогичного показателя за январь — апрель 2020 года.

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